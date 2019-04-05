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Политика ,  
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Байден ответил на шуточное видео Трампа о домогательствах

Бывший вице-президент США Джо Байден, заявивший о намерениях участвовать в президентских выборах в 2020 году, ответил на шуточное видео, опубликованное американским лидером Дональдом Трампом.

Трамп выложил смонтированный ролик, на котором Байден объясняется с женщинами, обвинившими его в домогательствах, а пририсованный «Байден» — обнимает его за плечи и утыкается в затылок. «Добро пожаловать обратно, Джо!» — написал Трамп.

Байден ответил ему в Twitter. «Я смотрю, вы настороже и ведете себя по-президентски, как всегда», — написал он.

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Ранее несколько женщин обвинили Байдена в неподобающем поведении. В частности, обвинения против политика выдвинули бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес и бывший помощник конгрессмена-республиканца Эми Лаппос. Представитель Байдена Билл Руссо, комментируя жалобу на домогательства со стороны Флорес, указал, что бывший вице-президент не помнит детали инцидента. «Но ни тогда, ни годы спустя он и его команда не подозревали о том, что госпожа Флорес в какой-то момент испытывала неудобство», — сказал Руссо.

В феврале бывшая сотрудница штаба Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия. Ранее Трампа обвиняли в домогательствах и другие женщины. Американский президент заявил, что им за это заплатили.
 

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, домогательства, видео
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