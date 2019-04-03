Против бывшего вице-президента США Байдена выдвинули новые обвинения

Еще две женщины обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Таким образом, число подобных жалоб на него достигло четырех. Об этом сообщает New York Times.

По информации газеты, жалобу выдвинула Кейтлин Карусо (22 года). Когда ей было 19 лет, она принимала участие в мероприятии, посвященном борьбе с сексуальным насилием, оно проходило в университете штата Невада в Лас-Вегасе. По словам Карусо, на этом мероприятии Байден положил руку на ее бедро, несмотря на то, что она пыталась показать, что испытывает дискомфорт, а его объятия длились «немного слишком долго».

Вторую жалобу выдвинула 59-летняя писательница Д.Дж.Хилл, пишет издание. Хилл рассказала, что в 2012 году она и ее муж решили сфотографироваться с Байденом на мероприятии по сбору средств в Миннеаполисе (штат Миннесота). По словам Хилл, Байден положил руку ей на плечо, а затем начал опускать ее на спину, и это заставило ее чувствовать себя «очень некомфортно».

Ранее о неподобающем поведении 76-летнего Джо Байдена сообщили бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес и бывший помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос.