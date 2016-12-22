Трамп заявил о проплаченных обвинениях женщин против него

Президент США Дональд Трамп заявил, что нескольким женщинам заплатили, чтобы они обвинили его в домогательствах. Об этом американской лидер заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет Huffpost.

«Меня обвинили четыре или пять женщин, которым заплатили много денег, чтобы они придумали историю про меня. Мы поймали их, но средства массовой информации отказались показать их на телевидении. Они даже отказались писать об этом», — сказал Трамп. Он отметил, что раньше никогда не встречал этих женщин.

В декабре 2017 года агентство Associated Press сообщало, что 16 женщин обвинили Трампа в домогательствах. Как отмечает агентство, обвинения были выдвинуты, после того как газета The Washington Post опубликовала видео 2005 года, в котором Трамп говорил о том, что часто пытается поцеловать красивых женщин. По его словам, он делает это, потому что он «звезда», а женщины ему это позволяют. После своих слов он извинился.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, которого обвиняют в уклонении от налогов, нарушениях во время финансирования предвыборной кампании Трампа, махинациях в банковской сфере, признался, что перед выборами по поручению Трампа выплатил двум женщинам деньги в обмен на молчание об их связях с кандидатом. Об этом сообщало CNN со ссылкой на источники. Речь идет о бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал.



Комментируя эту информацию, Трамп сказал, что не имеет отношения к этим выплатам. По его словам, он узнал о них «позже» и спросил, были ли выведены эти средства из бюджета предвыборной кампании, потому что «это могло бы быть немного рискованно».