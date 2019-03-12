СМИ узнали о планах Байдена снова побороться за пост президента США

СМИ узнали о планах Байдена снова побороться за пост президента США

76-летний бывший вице-президент США попытает свою удачу в президентской гонке в 2020 году в третий раз, рассказали высокопоставленные чиновники Белого дома

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Работавший в администрации Барака Обамы бывший вице-президент США Джо Байден планирует участвовать в предстоящих выборах главы государства в 2020 году. Об этом пишет The Hill со ссылкой на высокопоставленного конгрессмена-демократа.

По его словам, 76-летний политик рассказал о подобных своих намерениях во время телефонного разговора на прошлой неделе. «Я попытаю удачу», — передал собеседник издания слова Байдена. Тем не менее законодатель не уточнил никаких подробностей того, когда и как он планировал сделать официальное заявление на этот счет.

Пресс-секретарь Байдена Билл Руссо в разговоре с изданием заявил, что «окончательное решение пока не принято».

Материал дополняется.