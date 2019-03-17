Байден оговорился о своем участии в выборах президента США в 2020 году

Байден оговорился о своем участии в выборах президента США в 2020 году

Бывший вице-президент США Джо Байден оговорился о своем участии в следующих выборах американского президента во время выступления перед сторонниками демократической партии в штате Делавэр. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Меня критикуют новые левые [прогрессивные демократы]. Но у меня самый прогрессивный послужной список среди тех, кто баллотируется… Среди тех, кто мог бы баллотироваться», — поправился Байден.

Он добавил, что не имел в виду свое выдвижение, и перекрестился. Тем не менее собравшиеся​ встретили его оговорку одобрительными аплодисментами, выкриками и свистом.

Байден также подчеркнул, что следующие выборы президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года, станут самыми важными за последние 100 лет.