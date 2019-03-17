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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Байден оговорился о своем участии в выборах президента США в 2020 году

Бывший вице-президент США Джо Байден оговорился о своем участии в следующих выборах американского президента во время выступления перед сторонниками демократической партии в штате Делавэр. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Меня критикуют новые левые [прогрессивные демократы]. Но у меня самый прогрессивный послужной список среди тех, кто баллотируется… Среди тех, кто мог бы баллотироваться», — поправился Байден.

Он добавил, что не имел в виду свое выдвижение, и перекрестился. Тем не менее собравшиеся​ встретили его оговорку одобрительными аплодисментами, выкриками и свистом.

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СМИ узнали о планах Байдена снова побороться за пост президента США

Байден также подчеркнул, что следующие выборы президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года, станут самыми важными за последние 100 лет.

Ранее американское издание The Hill со ссылкой на высокопоставленного конгрессмена-демократа сообщило, что работавший в администрации Барака Обамы 76-летний Джо Байден намерен участвовать в предстоящих выборах главы государства. До этого о планах бывшего вице-президента выдвинуть свою кандидатуру писало агентство Associated Press.

В 2016 году Байден заявлял, что собирается баллотироваться в президенты США в 2020 году. При этом отметил, что не обязуется «ничего делать», поскольку «судьба всегда вмешивается странным образом».

Джо Байден боролся за пост президента дважды. Первый раз — в 1988 году, однако через несколько месяцев после начала кампании он отозвал свою кандидатуру. В 2008 году он второй раз пытался выдвинуться на выборы от демократов, однако позднее также отказался от участия в политической гонке.

Теги: Байден, участие, выборы, президент США
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