Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя

Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя

Во время предвыборной кампании в 2016-м Дональд Трамп поцеловал сотрудницу своего штаба Альву Джонсон без ее согласия. Женщина требует возместить ей моральный ущерб. В Белом доме обвинения назвали абсурдными.

Дональд Трамп (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.

Инцидент, по словам Джонсон, произошел 24 августа 2016-го во Флориде после предвыборного митинга Трампа. Он схватил ее за руку и насильно поцеловал в губы, утверждает женщина.

«Я сразу почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала и не хотела этого. Я до сих пор вижу, как его губы приближаются к моему лицу», — сказала она WP. Произошедшее она назвала «супер-жутким и неуместным».

Джонсон требует выплатить ей компенсацию за моральный ущерб и эмоциональные страдания. Кроме того, чернокожая женщина считает, что стала жертвой дискриминации и во время предвыборной кампании получала меньше, чем ее коллеги.