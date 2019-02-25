Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,42 0,02 EUR Бирж. 74,21 0,12 Brent 65,71 -2,17% USD Нал. 66,07 64,92 EUR Нал. 74,94 73,77 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1344 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 889,20 57,80 IMOEX 2 494,42 0,23% RTSI 1 201,85 0,29% DJIA 26 203,52 0,66% Nasdaq 7 590,50 0,84%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Coca-Cola $52 (+15,25%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,25%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 12:15
General Electric продаст бизнес в сфере биофармацевтики за $21,4 млрд Бизнес, 18:44 Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя Политика, 18:30 Краудсейл Fetch.AI завершился за 22 секунды Крипто, 18:23 «Аудитория имеет ТВ, которое заслуживает»: чем запомнился Игорь Малашенко Общество, 18:13 Петр Авен и посол Армении поручились за партнера Калви в Baring Vostok Общество, 17:53 Медведев передал «Массандру» в госсобственность Крыма Бизнес, 17:52 Мода на красной дорожке: как выглядели гости «Оскара» Стиль, 17:43 СМИ узнали детали пребывания в Болгарии «агента ГРУ» из дела Скрипалей Общество, 17:43 Карен Хачанов проиграл первой ракетке Грузии на турнире в Дубае Спорт, 17:43 В Риге вандалы осквернили памятник Пушкину Общество, 17:40 Компания Yves Rocher заявила об уходе с британского рынка из-за Brexit Общество, 17:38 Пост главного экономиста ЕБРР впервые займет женщина Экономика, 17:32 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 17:30 Трамп ответил выступившему на церемонии вручения «Оскара» Спайку Ли Общество, 17:29
Политика ,  
0 
Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя
Во время предвыборной кампании в 2016-м Дональд Трамп поцеловал сотрудницу своего штаба Альву Джонсон без ее согласия. Женщина требует возместить ей моральный ущерб. В Белом доме обвинения назвали абсурдными.
Дональд Трамп (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.

Инцидент, по словам Джонсон, произошел 24 августа 2016-го во Флориде после предвыборного митинга Трампа. Он схватил ее за руку и насильно поцеловал в губы, утверждает женщина.

«Я сразу почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала и не хотела этого. Я до сих пор вижу, как его губы приближаются к моему лицу», — сказала она WP. Произошедшее она назвала «супер-жутким и неуместным».

Политика
Трамп заявил о проплаченных обвинениях женщин против него

Джонсон требует выплатить ей компенсацию за моральный ущерб и эмоциональные страдания. Кроме того, чернокожая женщина считает, что стала жертвой дискриминации и во время предвыборной кампании получала меньше, чем ее коллеги.

По ее словам, она решила рассказать о случившемся еще в 2016-м, когда WP опубликовала видео 2005 года, на котором Трамп говорит, что часто пытается поцеловать красивых женщин, потому что он «звезда», а они это позволяют. Позже он извинялся за эти слова.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала обвинения в адрес президента США абсурдными, а официальный представитель предвыборной кампании Трампа Кейли МакЭнани считает заявления о дискриминации безосновательными.

Фотогалерея 
От Спейси до Брэнсона: кто обвинен в домогательствах вслед за Вайнштейном

В 2017-м агентство Associated Press сообщало, что Трампа обвинили в сексуальных домогательствах 16 женщин. Сам президент заявлял, что им «заплатили много денег, чтобы они придумали историю» про него.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, судебный иск
Материалы по теме
Певца R. Kelly арестовали по делу о сексуальном насилии
Общество
Бывшего футболиста сборной Англии обвинили в сексуальном домогательстве
Общество
AP узнало о ярости Трампа из-за призывов выслушать жалобы женщин на него
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter