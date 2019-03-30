Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес сообщила, что кандидат в президенты США Джо Байден в 2014 году поцеловал ее без согласия девушки. Об этом она рассказала в статье для The Cut.

По словам Флорес, это произошло в ходе публичного мероприятия. В частности, Байден сначала подошел к девушке сзади и вдохнул запах ее волос, что вызвало у нее возмущение. После этого, по словам Флорес, политик поцеловал ее в голову.

Девушка отметила, что была смущена и шокирована поступком Байдена.

«Я чувствовала, как он приближается ко мне сзади. Он наклонился дальше и вдохнул мои волосы…. Он продолжил медленно целовать меня в затылок. Мой мозг отказывался понимать, что происходит», — рассказала Флорес.

Она также сообщила, что ей хотелось «провалиться сквозь землю».

О том, что Байден намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США в 2020 году, стало известно в середине марта. В частности, как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, о желании участвовать в выборах политик заявил в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками. Тогда Байден попросил своих сторонников оказать ему помощь в сборе добровольных пожертвований для проведения предвыборной кампании.