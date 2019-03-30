Джо Байден ответил на обвинения в домогательствах

Бывший вице-президент США Джо Байден, которого экс-член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила в домогательствах, заявил, что не помнит детали этого инцидента.​ Об этом завил представитель Байдена Билл Руссо в Twitter.

По его словам, в 2014 году, когда якобы произошло то, о чем заявляет Флорес, Байден был готов поддержать ее кандидатуру на пост губернатора штата Невада. Руссо отметил, что бывший вице-президент в сложившейся ныне ситуации считает позицию Флорес абсолютно допустимой.

«Но ни тогда, ни годы спустя он и его команда не подозревали о том, что госпожа Флорес в какой-то момент испытывала неудобство, также они не помнят того, что она описывает», — написал представитель.

О том, что Джо Байден поцеловал Флорес без ее согласия, политик из Невады написала 29 марта в статье для The Cut. Она рассказала, что этот инцидент произошел в ходе публичного мероприятия в 2014 году. По ее словам, Байден сначала подошел к ней сзади, уткнулся носом в ее волосы и вдохнул их запах, а затем поцеловал ее. «Он продолжил медленно целовать меня в затылок. Мой мозг отказывался понимать, что происходит», — отметила Флорес.