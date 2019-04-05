Мадуро сообщил о восстановлении водоснабжения на 60% территории Венесуэлы

Водоснабжение, перебои с которым произошли из-за массовых отключений электричества, восстановлено на 60% территории Венесуэлы. Об этом в своем Twitter сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Все системы по перекачке и очистке воды находятся в рабочем состоянии, — заявил он. <…> Постепенно мы нормализуем поставки по всей стране».

По данным правозащитной организации «Венесуэльский уголовный форум», в ходе протестов по всей стране, которые проходят из-за отсутствия воды и электричества, с 29 марта по 4 апреля задержаны 117 человек. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

Первый в этом году блэкаут, который произошел в Венесуэле 8 марта, затронул жителей 21 штата. Как утверждают власти, к нему привел саботаж на гидроэлектростанции «Эль Гури», кроме того, сообщалось о кибератаке на автоматическую систему контроля ГЭС. Мадуро обвинял в случившемся виноват «американский империализм». По данным властей, из-за блэкаута в больницах страны погибли более 20 человек.