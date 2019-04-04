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Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения

Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране. Об этом сообщил журналистам вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес, передает корреспондент РБК.

«Также мы обсуждаем энергетическую сферу, особенно в контексте саботажа в Венесуэле. В этом смысле сотрудничество с РФ поможет дать реальные ответы на вопросы, с которыми сталкивается наша страна в этой области», — сказал вице-президент.

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Он также отметил, что Венесуэла имеет ​большой опыт «противостояния прямой агрессии и атакам против ее энергосистемы», однако страна готова принять помощь партнеров из других стран в решении этого вопроса. «В этом вопросе мы открыты для сотрудничества с нашими нынешними партнерами для защиты от подобных атак», — подчеркнул он.

По словам Мендеса, в ближайшее время с российскими властями планируется обсудить вопрос ​сотрудничества в других секторах. В частности, будут обсуждаться темы нефти и финансовых механизмов, так как «США создают препятствия для Венесуэлы в финансовом секторе. В связи с этим Венесуэла «должна создать новую финансовую архитектуру», добавил вице-президент.

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Говоря о сотрудничестве с Россией, чиновник отметил, что в отношениях с Венесуэлой РФ «не прибегает к гегемонистской логике». «Контакты выстраиваются на основе взаимоуважения», — заключил Менендес.

Впервые в текущем году блэкаут в Венесуэле произошел 8 марта. Тогда без света остались жители 21 штата. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм», при этом в Госдепе эти обвинения отвергли. По словам министра связи и информации страны Хорхе Родригеса, к инциденту причастны власти США, организовавшие кибератаку на автоматическую систему контроля ГЭС Венесуэлы.

В конце марта в Венесуэле произошло пятое за месяц отключение электричества. Причиной отключения власти назвали синхронизированные кибератаки на систему энергоснабжения страны.

Теги: Венесуэла, энергоснабжение
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