В Венесуэле произошел третий за месяц блэкаут

В Венесуэле произошел третий за месяц блэкаут

В столице республики Каракаса без электроэнергии осталась несколько районов, также без света остались жители по меньшей мере 16 штатов. В последний раз массовое отключение электричества в стране произошло 8 марта

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле, сообщает газета El Nacional. Оно произошло во второй половине дня 25 марта, затронув несколько районов столицы Венесуэлы Каракаса, а также штата Миранда. Всего без света остались по меньшей мере 16 венесуэльских штатов, передает NTN24 со ссылкой на сообщения пользователей Twitter.

Из-за отключения электричества нарушена работа 1,2 и 3 линий метрополитена в Каракасе, сообщается в Twitter метро. В Каракасе также не работают светофоры, мобильная связь и интернет.

Предыдущее отключение электроэнергии в Каракасе и его окрестностях произошло 18 марта. Предварительной причиной аварии называли взрыв трансформаторов на электрической подстанции в промышленной зоне Клорис де Гуаренас.

Каракас и большая часть Венесуэлы также остались без электричества 8 марта, причиной аварии власти назвали саботаж на гидроэлектростанции «Эль Гури», также сообщалось о кибератаке на автоматическую систему контроля ГЭС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинял в отключении света «американский империализм». В ответ Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным главой государства, заявил о связи режима Мадуро с отключением электроэнергии в стране.