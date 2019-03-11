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Delta Air Lines $70 (+36,75%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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В парламенте Венесуэлы заявили о 21 погибшем в стране из-за блэкаута

В Венесуэле за последние дни 21 человек погиб в больницах страны из-за отключения электроэнергии. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес со ссылкой на данные национального опроса больниц (ENH), проведенного организацией «Врачи за здоровье».

«Это не просто цифра, это жизни венесуэльцев, которые, если бы не несостоятельность Николаса Мадуро, не были бы потеряны», — заявил он.

15 человек погибли в штате Монагас, четверо — в Каракасе, один — в Маракайе и еще один — в Маракайбо.

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Последствия блэкаута в Венесуэле. Фоторепортаж

Ранее Оливарес сообщал, что с ноября по февраль в стране из-за отключения света в больницах Венесуэлы скончались 79 человек.

Неправительственная организация «Врачи за здоровье» была создана в 2014 году. В нее входят врачи из всех регионов Венесуэлы, которые считали количество погибших и раненых на проходивших тогда протестах. После их окончания организация продолжила работать и принимать жалобы о нарушениях в больницах.

Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) 7 марта по местному времени​ сообщила об отключении электричества. Она назвала это следствием саботажа на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Без света остались 22 из 23 штатов.

Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной отключения электроэнергии стала кибератака на автоматическую систему контроля ГЭС, к которой, по словам чиновника, причастны США.​

Теги: Венесуэла, отключение электроэнергии, больницы
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