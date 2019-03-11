В парламенте Венесуэлы заявили о 21 погибшем в стране из-за блэкаута

В парламенте Венесуэлы заявили о 21 погибшем в стране из-за блэкаута

В Венесуэле за последние дни 21 человек погиб в больницах страны из-за отключения электроэнергии. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес со ссылкой на данные национального опроса больниц (ENH), проведенного организацией «Врачи за здоровье».

«Это не просто цифра, это жизни венесуэльцев, которые, если бы не несостоятельность Николаса Мадуро, не были бы потеряны», — заявил он.

15 человек погибли в штате Монагас, четверо — в Каракасе, один — в Маракайе и еще один — в Маракайбо.

Ранее Оливарес сообщал, что с ноября по февраль в стране из-за отключения света в больницах Венесуэлы скончались 79 человек.