В Венесуэле произошло пятое за месяц отключение электричества

В Венесуэле произошло новое отключение электроэнергии, которое затронуло по меньшей мере 20 штатов страны и столицу Каракас. Об этом сообщает газета El Nacional.

По данным издания, свет отключился 30 марта в 19:10 по местному времени (02:10 мск 31 марта). Оно стало пятым за месяц.

Министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявил, что произошли синхронизированные кибератаки на систему энергоснабжения Венесуэлы, передает телеканал Telesur. Он отметил, что власти будут заниматься восстановлением оборудования. «Мы укрепим нашу электрическую систему, чтобы сделать ее неприступной от этих атак», — заявил он.

Предыдущее отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 29 марта. Тогда без света остался 21 штат из 23. Первый блэкаут случился 8 марта. Власти также заявляли, что причиной была кибератака на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции «Эль Гури». В результате в больницах Венесуэлы погиб 21 человек.