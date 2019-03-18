В Каракасе вновь произошло массовое отключение света

По данным СМИ, спустя десять дней после масштабного блэкаута в энергосистеме Венесуэлы произошел новый сбой. Электричества нет в нескольких районах Каракаса и населенных пунктах рядом с ним

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Отключение электричества произошло в нескольких районах Каракаса, столицы Венесуэлы, а также в окрестностях, об этом сообщили El nacional и El universal со ссылкой на местных жителей. По данным СМИ, света нет в районах Каракаса Эль-Росаль, Ла-Урбина, Эль-Кафеталь, Чакао и Лос Палос Грандес​, а также в населенном пункте Гуатире.

El nacional пишет, что, по предварительным данным, на электрической подстанции, расположенной в промышленной зоне Клорис ​де Гуаренас в штате Миранда, взорвались трансформаторы.

Официально местные власти пока не подтвердили отключение электричества и не назвали причину нового блэкаута в Венесуэле.

Национальная корпорация по электроэнергии Corpoelec подтвердила, что есть перебои в подаче электроэнергии, уточнив, что на одной из подстанций был пожар.

Десять дней назад в Венесуэле произошел масштабный сбой в энергосистеме, без электричества остался Каракас и более 20 штатов страны. Тогда Corpoelec сообщила, что причиной инцидента стала диверсия на гидроэлектростанции «Эль-Гури», а министр связи и информации Хорхе Родригес заявлял о кибератаке на автоматическую систему контроля ГЭС.