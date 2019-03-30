СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional. Из-за сбоя без электричества остался 21 штат.

Как отмечает издание, причины произошедшего пока не установлены.

Предыдущее массовое отключение электричества в стране произошло 25 марта, оно стало третьим за месяц, тогда без света остались по меньшей мере 16 штатов. Блэкаут также затронул несколько районов Каракаса. Как заявили в министерстве связи и информации Венесуэлы, причиной стала кибератака на национальную систему электроснабжения.

До этого сбой произошел 18 марта, без электричества остались Каракас и его окрестности. По предварительным данным, писали СМИ, причиной стал взрыв трансформаторов на электрической подстанции.