Мадуро обвинил «американский империализм» в отключении света в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил «американский империализм» в отключении электричества в стране. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!», — сказал он.

В свою очередь провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуаидо заявил, что отключение света связано с режимом Мадуро. «Венесуэле ясно, что свет приходит с прекращением узурпации. Давайте двигаться вперед», — написал он в Twitter.

В Венесуэле без электричества остались 21 штат страны из 23-х. Национальная корпорация по электроэнергии страны назвала произошедшее саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури». В Каракасе из-за отключения света перестало работать метро, а также начались сбои в работе телефонных сетей и интернета.