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Саакашвили раскрыл планы в случае возвращения в Грузию и на Украину

Бывший грузинский президент, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в случае возвращения в Грузию не намерен занимать какую-либо высокую должность. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рустави-2».

«Я пойду в свой виноградник, соберу первый урожай», — заявил он. По словам политика, он не исключает, что может стать мэром Кварели или Лазики. Также он предположил, что станет консультантом «нового, многообещающего, укомплектованного молодыми людьми правительства».

Саакашвили подчеркнул, что не намерен быть неформальным правителем подобно Бидзине Иванишвили (лидер партии «Грузинская мечта». — РБК). «У этого человека 6 миллиардов, а у меня пять пиджаков, за которые я осужден, и как тут можно ставить знак равенства?» — сказал он (цитата по «Грузия-Online»).

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Говоря об Украине, политик подчеркнул, что намерен вернуться в эту страну в случае победы на выборах президента оппозиционного кандидата. Также он не исключил, что восстановит украинское гражданство.​ «У меня есть пассажирский документ, но я устал, когда во всех аэропортах смотрят и иногда через лупу проверяют его», — сказал Саакашвили.

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Саакашвили выступил в поддержку Зеленского

31 марта, в день выборов на Украине, Саакашвили высказался в поддержку кандидата Владимира Зеленского и назвал его следующим президентом страны.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год, он покинул страну после поражения на выборах 2013 года. В республике его обвинили в злоупотреблении властью. В 2014 году Главная прокуратура Грузии объявила экс-президента в национальный розыск. В январе 2018 года суд заочно приговорил политика к трем годам тюрьмы. Позднее ему присудили еще шесть лет тюрьмы, признав виновным в организации нападения на бывшего члена парламента Валерия Гелашвили.

Саакашвили возглавлял Одесскую государственную администрацию в 2015–2016 годах. Он ушел в отставку из-за несогласия с действиями киевских властей, после чего создал собственную партию «Рух (Движение) новых сил». В июле 2017 президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, в феврале 2018 года политика задержали в Киеве и выдворили из страны. В августе того же года бывший глава Одесской администрации сказал, что возвратится на Украину, когда Порошенко уйдет со своего поста.

Теги: Михаил Саакашвили, Грузия, Украина
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