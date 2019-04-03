Саакашвили раскрыл планы в случае возвращения в Грузию и на Украину

Саакашвили раскрыл планы в случае возвращения в Грузию и на Украину

Бывший грузинский президент, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в случае возвращения в Грузию не намерен занимать какую-либо высокую должность. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рустави-2».

«Я пойду в свой виноградник, соберу первый урожай», — заявил он. По словам политика, он не исключает, что может стать мэром Кварели или Лазики. Также он предположил, что станет консультантом «нового, многообещающего, укомплектованного молодыми людьми правительства».

Саакашвили подчеркнул, что не намерен быть неформальным правителем подобно Бидзине Иванишвили (лидер партии «Грузинская мечта». — РБК). «У этого человека 6 миллиардов, а у меня пять пиджаков, за которые я осужден, и как тут можно ставить знак равенства?» — сказал он (цитата по «Грузия-Online»).

Говоря об Украине, политик подчеркнул, что намерен вернуться в эту страну в случае победы на выборах президента оппозиционного кандидата. Также он не исключил, что восстановит украинское гражданство.​ «У меня есть пассажирский документ, но я устал, когда во всех аэропортах смотрят и иногда через лупу проверяют его», — сказал Саакашвили.