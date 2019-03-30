Саакашвили предрек Грузии пропажу с карт мира при отсутствии смены власти

Грузия через один-два года «вообще пропадет с карты мира», если не сменится правительство, считает экс-президент страны и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили. Об этом он заявил после презентации общественного движения «Вместе домой в Грузию» в президентской библиотеке в Тбилиси, выйдя на связь по Skype, передает «Грузия Online».

«Если мы вовремя не поменяем правительство, грузинского государства больше не будет, — считает Саакашвили. — Мы были страной-реформатором номер один в мире, а сегодня мы нигде».

По словам политика, во время его президентства экономика страны выросла в четыре раза. «А во время Иванишвили ​ (лидер партии «Грузинская мечта». — РБК) рост равен нулю», — добавил Саакашвили. Он также заявил, что Грузия «потеряла 1 млн человек», которые сейчас находятся в эмиграции.

Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год, он покинул страну после поражения на выборах 2013 года. Позднее в республике его обвинили в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил политика к трем годам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. В июне того же года Саакашвили присудили еще шесть лет тюрьмы, признав его виновным в организации нападения на бывшего члена парламента Валерия Гелашвили, избитого в 2005 году.