Саакашвили выступил в поддержку Зеленского

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем Facebook призвал «все демократические силы» поддержать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

«Владимир Зеленский — следующий президент Украины! <…> Сейчас поражение Порошенко и его клики — это потрясающий шанс для Украины», — написал он.

По словам Саакашвили, партия «Рух (Движение) новых сил» намерена сражаться за победу Зеленского и против фальсификаций на выборах.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Согласно данным экзитполов, Зеленский получил наибольшее число голосов получил — 30,4%. Он, а также действующий лидер Петр Порошенко, набравший 17-18% голосов, проходят во второй тур, который состоится 21 апреля.