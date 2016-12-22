Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

Экс-президента Грузии признали виновным в злоупотреблении полномочиями и заочно приговорили к трем годам лишения свободы. Он помиловал сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника грузинского банка, в обход особой комиссии

Михаил Саакашвили. 2008 год (Фото: Шах Айвазов / АР)

Городской суд Тбилиси признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к трем годам лишения свободы заочно, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. Суд постановил, что Саакашвили в 2008 году превысил свои полномочия, помиловав четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили также ограничен сроком на один год и пять месяцев в праве занимать государственные должности.

Будучи президентом Грузии, Саакашвили помиловал офицеров МВД Грузии Михаила Бибилуридзе, Геронтия Алания, Автандила Апциаури и Александра Гачава в обход уполномоченной на это комиссии.

В сообщении прокуратуры отмечается, что Саакашвили знал о том, что к убийству Гиргвлиани были причастны «высокопоставленные чиновники МВД».

Саакашвили назвал в своем Facebook приговор «полностью незаконным», он «противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу». По словам политика, его приговорили за то, что он использовал право на помилование, «которое никак не ограничено», это свидетельствует о том, что процесс имел политическую подоплеку. «Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений», — добавил экс-президент. Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин требовал от грузинских и украинских властей принять против него «репрессивные меры».

В ноябре 2014 года прокуратура Грузии обвинила Саакашвили в том, что он вместе с бывшим главой МВД Грузии Вано Мерабишвили и другими чиновниками пытался помешать расследованию убийства Гиргвлиани и покрывал причастных к нему чиновников. Саакашвили к тому времени покинул страну и был объявлен в Грузии в розыск по делу о растрате государственных средств.

За месяц до этого Мерабишвили признали виновным в превышении полномочий и приговорили к трем годам лишения свободы.