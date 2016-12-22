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Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы
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Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы
Политика, 18:10
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Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы
В Тбилиси решили, что бывший президент республики заслужил шесть лет тюрьмы за организацию нападения на экс-члена парламента страны Валерия Гелашвили. Депутата избили в 2005 году
Михаил Саакашвили (Фото: Василий Шевченко / Zuma / ТАСС)

Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили. Соответствующий приговор вынесла судья Шорена Гунцадзе, передает грузинский государственный телеканал «Общественный вещатель» («Первый канал»). Нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году.

После этого Саакашвили, как напоминает телеканал, было предъявлено обвинение «в организации нанесения тяжкого вреда здоровью» парламентария, а также в злоупотреблении властью.

Гелашвили являлся членом оппозиционной Саакашвили Республиканской партии. Нападение на него произошло после того, как он опубликовал материал, в котором раскритиковал политику и действия Саакашвили. В результате избиения экс-депутат получил травму черепа, а также переломы лицевых костей и другие повреждения.

В сентябре 2016 года по этому делу Тбилисский городской суд приговорил к шести годам и девяти месяцам лишения свободы бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Виновными он тогда же признал экс-главу специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа и бывшего главу управления того же департамента Гию Сирадзе. Однако два последних в момент вынесения приговора не находились на территории Грузии. Заочно оба они получили по девять лет лишения свободы.

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Это уже второй обвинительный приговор в отношении Саакашвили в Грузии. 5 января городской суд Тбилиси признал бывшего президента виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил его к трем годам лишения свободы по «делу Сандро Гиргвлиани».​ Суд тогда постановил, что Саакашвили в 2008 году превысил свои полномочия, помиловав четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Саакашвили, комментируя подобное решение, назвал приговор незаконным. «Приговор» грузинского суда, который находится под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» [бывшего премьер-министра страны Бидзины] Иванишвили, в отношении меня полностью незаконен и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», — прокомментировал политик.

Должность президента Грузии Саакашвили занимал с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года до ноября 2013 года. В декабре 2017 года он переехал в Нидерланды. Там живет жена экс-президента Грузии Сандра Рулофс, которая также является подданной королевства. С Саакашвили у нее двое детей.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Грузия , Михаил Саакашвили
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