Саакашвили назвал условия возвращения на Украину

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в интервью украинской радиостанции «Новое время» заявил, что вернется на Украину после того, как уйдет действующий президент Петр Порошенко, а самому Саакашвили вернут украинское гражданство.

«Потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне», — сказал политик, имея в виду лишение гражданства Украины. Саакашвили заявил, что будет добиваться преследования причастных к этому.

Украинское гражданство Саакашвили получил в 2015 году, незадолго до своего назначения главой Одесской области. Спустя полтора года, в ноябре 2016 года, он объявил о своей отставке, заявив, что намерен бороться с «коррупционной грязью» на Украине.

После отставки Саакашвили перешел в оппозицию и возглавил движение «Рух новых сил». Организация проводила митинги, требуя досрочных выборов в Верховную раду, а также отставки Порошенко.

В июле 2017 года президент Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, политик в это время находился в поездке в США. В качестве причины была указана недостоверная информация, которую тот указал в анкете на получение гражданства.

Бывшему президенту Грузии после этого удалось вернуться на Украину, прорвавшись со сторонниками через границу с Польшей. В феврале 2018 года сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали политика в ресторане в Киеве, после чего его выдворили из страны.

Позднее Саакашвили обещал «совсем скоро» вернуться обратно на Украину.