После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко

В ходе выборов полиция Украины получила более 2 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 39 уголовных дел. В МВД подчеркнули, что серьезных нарушений зафиксировано не было. Международные наблюдатели из ПАСЕ и ОБСЕ указали, что выборы президента Украины проходили свободно и на конкурентной основе, а также отметили высокий уровень их организации. В МИД России заявили, что эта избирательная кампания на Украине может войти в историю как самая грубая и ожесточенная.