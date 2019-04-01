После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко

После обработки 94,4% голосов разрыв между действующим президентом Украины Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко сократился, свидетельствуют данные ЦИК Украины.
Порошенко набирает 15,94% голосов, а Тимошенко — 13,39% (разрыв 2,55%). По итогам подсчета 70% голосов действующий президент набирал 16,18% голосов, а лидер «Батькивщины» — 13,15% (разница 3,03%).
Лидерство удерживает шоумен Владимир Зеленский, за которого по итогам подсчета 94,4% голосов проголосовали 30,25% избирателей.
31 марта на Украине прошли выборы президента, явка составила 63,48%. Поскольку никто из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, ЦИК Украины заявила о проведении второго тура. Он должен состояться 21 апреля, победителем станет тот, кто наберет больше голосов, чем соперник.