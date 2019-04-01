Тимошенко стала лидером выборов в одном из регионов Украины

Бывший премьер-министр Украины вытеснила Петра Порошенко с первого места в Ивано-Франковской области. Президент лидирует в Львовской и Тернопольской областях, в большинстве регионов первое место удерживает Владимир Зеленский

Юлия Тимошенко (Фото: РИА Новости)

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, по предварительным данным, сумела выйти в лидеры президентских выборов как минимум в одном из регионов Украины. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после обработки протоколов с 80,94% избирательного участка в Ивано-Франковской области доля избирателей, поддержавших Тимошенко, выросла до 21,96%, что позволило ей обойти действующего президента Петра Порошенко (21,57%).

По последним данным ЦИК, за Порошенко в регионе проголосовало чуть более 112,5 тыс. человек, в то время как за Тимошенко на 2053 человека больше.

Несмотря на успех в Ивано-Франковской области, Тимошенко, по предварительным данным, занимает с результатом 13,24% только третье место на выборах президента Украины и не проходит во второй тур.