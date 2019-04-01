ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президента

Явка на выборах президента Украины составляет 63,48%, избирательные участки закрылись 31 марта в 20:00

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На выборах президента Украины проголосовали 63,48% избирателей, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

Избирком приводит данные по 198 из 199 территориальных выборных округов. В целом по стране явка на 4% больше, чем на внеочередных выборах президента в 2014-м (59,48%)

В выборах приняли участие более 17 млн 599 человек из 26 млн избирателей, заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНИАН. В избирком уже поступают данные с участков за пределами Украины, где голосование началось и завершилось раньше, добавила она.

Избирательные участки открылись в 08:00, к 11:00 часам средняя явка по стране составила 16,64%, а к 15:00 — 45,09%. При этом больше всего избирателей проголосовало во Львовской (66,88%) и Волынской областях (68,33%), в Киевской явка составила 66,21%, а меньше всего граждан проголосовали в Закарпатской области — 46,99%

По данным на 01:00, ЦИК подсчитал 4,60% от всего числа бюллетеней, еще 1,19% признаны недействительными, тройка лидеров выглядит так: шоумен Владимир Зеленский (28,78%), действующий президент Петр Порошенко (17,16%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,79%).