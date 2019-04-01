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Выборы на Украине ,  
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Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы
Состоявшиеся выборы президента Украины проходили свободно и на конкурентной основе, уверены в ОБСЕ. В ПАСЕ отметили высокий уровень организации выборов на Украине и отсутствие каких-либо ограничений
Фото: Zuma / ТАСС

Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва, передает «Интерфакс-Украина». «Безусловно, это были конкурентные выборы, и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин», — сказал Канерва.

«В целом выборы проходили свободно», — отметил он. «Все будет определяться во втором туре. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасности с европейскими ценностями», — подчеркнул Канерва. Большое количество международных наблюдателей способствовало минимизации нарушений на выборах, добавил он.

Выборы на Украине были организованы на высоком уровне, не было никаких ограничений для избирателей, заявил представитель группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Март ван де Вен. При этом среди претендентов на президентский пост были технические кандидаты, что «не способствует демократии», подчеркнул представитель ПАСЕ.

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«Мы хотим отметить позитивные моменты, которые произошли. Все-таки, несмотря на все негативные факторы, эти выборы состоялись. Влияние России очень велико, однако Украина выстояла», — рассказал представитель наблюдателей от Европарламента Дариуш Росатти. Наблюдатели зафиксировали ряд случаев, когда ряд кандидатов «использовали медиа, чтобы освещать свою кампанию», также на выборы серьезно повлияли обнаруженные кибератаки.

Украина идет путем демократических изменений, уверен представитель Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба. Ассамблея «едина в том, чтобы поддержать все попытки Украины для того, чтобы получить независимость и в борьбе с российской агрессией», — заявил он.

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В неправительственной организации CANADEM отметили попытки зарубежного вмешательства в украинские выборы, распространение дезинформации и сложности в голосовании для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил глава миссии наблюдателей от CANADEM Ллойд Аксуорти. В организации также указали на «чрезмерную концентрацию контроля над СМИ в руках олигархов» и «высокое присутствие женщин в органах администрирования избирательного процесса».

В феврале на Украине вступил в силу закон, запрещающий представителям России быть наблюдателями на президентских выборах, его подписал действующий глава государства Петр Порошенко. В конце марта ЦИК Украины отказалась зарегистрировать 24 членов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, имеющим российское гражданство, в качестве наблюдателей на выборах.

В МИД России заявляли, что Украина грубо нарушает свои обязательства перед ОБСЕ в области выборов, назвав принятый закон «дискриминационным шагом». В итоге Россия отказалась отправлять своих наблюдателей на выборы на Украину, отмечали в министерстве.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Украина, выборы президента, ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламент, голосование ..., избирательные участки
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