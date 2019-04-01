СМИ сообщили об извлечении тел погибших при крушении самолета Филевой

В Германии извлекли тела всех погибших при крушении бизнес-джета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева. Об этом сообщает Associated Press.

«Относительно репатриации останков можем сообщить, что данный вопрос полностью зависит от воли родственников погибших. С данным запросом к нам на данный момент никто не обращался», — заявили РБК в генконсульстве России во Франкфурте-на-Майне.

Частный самолет, на борту которого находилась Филева и ее отец Валерий Карачев, разбился на подлете к аэропорту Франкфурта-на-Майне 31 марта. Самолетом управлял пилот Андрей Дикун. По данным диспетчеров, бизнес-джет следовал из Франции, сообщений о проблемах на борту не поступало. Расследование случившегося проводит Немецкое федеральное бюро расследований авиацион​ных происшествий, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал группу специалистов для участия в расследовании.

Филевой было 56 лет. Она владела S7 Group вместе со своим супругом Владиславом и занимала пост председателя совета директоров. По данным Forbes на 2018 год, ее состояние оценивается в более чем $600 млн.