Установлены личности всех жертв катастрофы самолета Наталии Филевой

Бизнес-джетом Epic LT, при крушении которого погибла совладелец S7 Наталия Филева, управлял пилот Андрей Дикун. Об этом РБК сообщил федеральный чиновник.

Он подтвердил, что на борту самолета также был отец Филевой Валерий Карачев. Все они погибли в авиакатастрофе. Имя пилота также подтвердил источник «Интерфакса».

Самолет разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне. Причины произошедшего пока не установлены.

Согласно сервису FlightRadar, отслеживающему положение воздушных судов, 30 марта бизнес-джет вылетел из московского аэропорта Домодедово и направился в польский Краков. Оттуда он вылетел в Канны, а на следующий день — в Германию. По данным немецких авиадиспетчеров, о каких-либо неполадках на борту воздушного судна не сообщалось.