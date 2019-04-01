Гибель совладелицы S7 Наталии Филевой. Что известно к этому часу

В Германии разбился самолет, на борту которого находилась совладелец S7 Group Наталия Филева. О всех известных к настоящему времени деталях происшествия — в материале РБК

Фото: Jan Huebner / Florian Ulrich / ТАСС

Что случилось

Вечером в минувшее воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах неподалеку от немецкого Франкфурта-на-Майне разбился бизнес-джет Epic LT. На борту находилась совладелица S7 Airlines Наталия Филева. По информации источников РБК, вместе с ней был ее отец Валерий Карачев. Все они вместе с пилотом погибли. Обломки воздушного судна разбросало в радиусе 20 м на месте крушения.

Что известно о маршруте

Самолет следовал из Франции в Германию, свидетельствуют данные немецких авиадиспетчеров. Сообщений о каких-либо проблемах в ходе полета не поступало. Сервис Flightradar, отслеживающий навигацию гражданских воздушных судов, уточняет, что 30 марта бизнес-джет Epic LT RA-2151G вылетел из Москвы и направился в польский Краков, откуда проследовал во французские Канны, а на следующий день, 31 марта, во Франкфурт-на-Майне.

Представитель S7 не смог уточнить, зачем Филева летела в Канны через Краков, а затем отправилась во Франкфурт-на-Майне.