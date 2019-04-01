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Гибель совладелицы S7 Наталии Филевой. Что известно к этому часу
В Германии разбился самолет, на борту которого находилась совладелец S7 Group Наталия Филева. О всех известных к настоящему времени деталях происшествия — в материале РБК
Фото: Jan Huebner / Florian Ulrich / ТАСС

Что случилось

Вечером в минувшее воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах неподалеку от немецкого Франкфурта-на-Майне разбился бизнес-джет Epic LT. На борту находилась совладелица S7 Airlines Наталия Филева. По информации источников РБК, вместе с ней был ее отец Валерий Карачев. Все они вместе с пилотом погибли. Обломки воздушного судна разбросало в радиусе 20 м на месте крушения.

Что известно о маршруте

Самолет следовал из Франции в Германию, свидетельствуют данные немецких авиадиспетчеров. Сообщений о каких-либо проблемах в ходе полета не поступало. Сервис Flightradar, отслеживающий навигацию гражданских воздушных судов, уточняет, что 30 марта бизнес-джет Epic LT RA-2151G вылетел из Москвы и направился в польский Краков, откуда проследовал во французские Канны, а на следующий день, 31 марта, во Франкфурт-на-Майне.

Представитель S7 не смог уточнить, зачем Филева летела в Канны через Краков, а затем отправилась во Франкфурт-на-Майне.

Что известно о причинах крушения

Причины происшествия пока не установлены. Расследованием будет заниматься международная комиссия при участии российских авиационных властей. К расследованию присоединится группа специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК). По словам зампредседателя организации Сергея Зайко, Москва получила пока от авиационных властей Германии лишь уведомление об авиакатастрофе, никакой другой официальной информации у МАК нет.

Что известно о самолете

Epic LT — одномоторный бизнес-джет, построенный американской Epic Aircraft в 2004 году. Этот самолет стал экспериментальной для американской компании моделью: в нем соединились реактивная турбина, композитные технологии и продвинутая авионика.

В 2012 году контроль над Epic Aircraft получила Engineering LLC, одна из структур S7 Group. Как свидетельствуют данные Росавиации, ​воздушное судно Epic LT ранее принадлежало входящей в группу S7 авиакомпании «Глобус».

Этот самолет уже попадал в аварии ранее. В 2015 году бизнес-джет летел из чешского Брно в Домодедово. В московском аэропорту он приземлился с неисправной стойкой шасси и заблокировал взлетно-посадочную полосу. За штурвалом был гендиректор S7 Владислав Филев. По данным «Коммерсанта», в то время он возвращался из командировки в Чехию. Вместе с Филевым на борту находился инструктор.​

Наталия Филева погибла на 56-м году жизни. По данным Forbes на 2018 год, ее состояние оценивается в более чем $600 млн. Филева владела S7 Group вместе со своим супругом Владиславом и занимала пост председателя совета директоров авиагруппы, которая по итогам прошлого года вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы наряду с «Аэрофлотом» и польской LOT.

Автор: Анна Трунина
Теги: S7 Airlines, Наталия Филева, смерть
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