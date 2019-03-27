В Венесуэле ввели план для поддержания сферы здравоохранения при блэкауте

В Венесуэле ввели план для поддержания сферы здравоохранения при блэкауте

Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA активировала план по распределению топлива для поддержания работы национальной системы здравоохранения в условиях продолжающегося блэкаута. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, сотрудники нефтегазовой отрасли Венесуэлы «отвергают террористические атаки на объекты, которые производят энергию для нормальной работы национальной экономики».

«Мы призываем народ страны осудить любые действия, направленные против мира и безопасности наших сограждан», — говорится в сообщении PDVSA

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной третьего масштабного отключения света в стране стала кибератака на национальную систему электроснабжения.

25 марта в Венесуэле произошло третье за месяц отключение электричества. Первый блэкаут произошел 8 марта, когда без света остались жители 21 штата. В Национальной корпорации по электроэнергии страны произошедшее назвали саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури».

Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдеп эти обвинения отверг. Министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной отключения электроэнергии стала кибератака на автоматическую систему контроля ГЭС, к которой, по словам чиновника, причастны США.​

18 марта электричество вновь было отключено в Каракасе и его окрестностях. По предварительным данным, причиной стал взрыв трансформаторов на подстанции в штате Миранда. Из-за блэкаута в Венесуэле погибли 79 человек, находившихся в больницах.



