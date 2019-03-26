Власти Венесуэлы назвали кибератаку причиной отключения света в стране

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной третьего масштабного отключения света в стране стала кибератака на национальную систему электроснабжения. Об этом сообщает газета El Nacional

«Они атаковали «мозг» Национальной энергосистемы на гидроэлектростанции имени Симона Боливара в Эль-Гури», — сказал он.

​Министр добавил, что атака аналогична той, что произошла 8 марта. Он отметил, что подача электричества практически полностью восстановлена за несколько часов.

В Венесуэле жители по меньшей мере 16 штатов остались без света. В результате в Каракасе была нарушена работа трех линий метрополитена, а также светофоров и мобильной связи.