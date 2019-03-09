Власти Венесуэлы выяснили причину отключения электроэнергии

Причиной самого масштабного в истории Венесуэлы отключения электроэнергии стала кибератака. Об этом сообщил в эфире государственного телевидения Венесуэлы министр информации страны Хорхе Родригес.

По его словам, по всей видимости, к кибератаке могут быть причастны США.

«Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС «Гури», — сказал Родригес.

Он отметил, что система контролирует процесс выработки электроэнергии. Когда стало ясно, что была осуществлена кибератака, и систему пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу. По словам министра, это привело к «блэкауту», отключившему от электроэнергии почти всю территорию страны.

7 марта без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов Венесуэлы. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро. Также перебои затронули работу телефонных сетей и интернета. К настоящему времени в отдельных районах Каракаса электроснабжение восстановлено.

Как заявляли в Национальной электрической компании (CORPOELEC), причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, которая располагается в штате Боливар.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдеп США отверг эти обвинения.

Депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Мануэль Оливарес заявил, что из-за перебоев с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек. В связи с атакой на энергосистему страны Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу.

