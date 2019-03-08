Большая часть Венесуэлы осталась без света из-за «саботажа» на ГЭС

В Венесуэле электричества лишились 21 штат страны. Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) назвала это саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«На «Эль-Гури» произошел саботаж. Это часть электрической войны против государства. Мы этого не допустим! Работаем над восстановлением энергообслуживания», — сказали в компании.

El Nacional​ отмечает, что электричество отключилось в 17:00 7 марта (00:00 мск 8 марта). без света остались 21 штат страны. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро. El Comercio добавляет, что перебои также произошли в работе телефонных сетей и интернета.

Канал TeleSUR TV сообщает, что министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес назвал отключение электричества уголовным преступлением. Министр электроэнергетики страны Луис Мотта Домингес также осудил саботаж и добавил, что на восстановление электроэнергии уйдет около трех часов. По его словам, некоторые общины вышли на акции протеста.