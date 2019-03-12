Мадуро объявил дополнительные выходные из-за блэкаута в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране 12 и 13 марта выходными днями в связи с продолжающимися проблемами энергоснабжения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я распорядился приостановить школьную и трудовую деятельность во вторник, 12 марта, и среду, 13 марта», — говорится в сообщении.

Накануне, 11 марта, Национальная ассамблея Венесуэлы объявила о введении в стране чрезвычайного положения в связи с отключением электроэнергии, в результате которого в стране погибли не менее 21 человека, а венесуэльские предприниматели понесли многомиллионные потери.

7 марта практически все штаты Венесуэлы остались без электричества. Президент боливарианской республики обвинил в случившемся «американский империализм». Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что «отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают местные жители Венесуэлы, <...> происходят не из-за США, <...> а в результате некомпетентности режима Мадуро».