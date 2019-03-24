МИД Израиля анонсировал подписание Трампом распоряжения по Голанам

Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы израильского МИДа Исраэля Каца в Twitter.
По словам Каца, документ будет подписан в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. «Израильско-американские отношения теснее, чем когда-либо», — добавил он.
21 марта Трамп написал в Twitter, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он подчеркнул, что территория имеет для этой страны «решающее стратегическое значение». Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, решение Трампа является «признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности» и не нарушает резолюции Совбеза ООН.
Власти Сирии назвали заявление Трампа безответственным и высокомерным, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также осудил слова президента США. Евросоюз подчеркнул, что не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля. Великобритания назвала Голаны оккупированной Израилем территорией и отметила, что не будет менять свою позицию. В Кремле сочли, что заявление Трампа может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. Израиль занял две трети территории в ходе Шестидневной войны. В 1981 году израильский парламент принял закон, который включил Голаны в состав государства. Совбез ООН назвал эти действия незаконной аннексией.