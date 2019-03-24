МИД Израиля анонсировал подписание Трампом распоряжения по Голанам

Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы израильского МИДа Исраэля Каца в Twitter.

По словам Каца, документ будет подписан в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. «Израильско-американские отношения теснее, чем когда-либо», — добавил он.

21 марта Трамп написал в Twitter, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он подчеркнул, что территория имеет для этой страны «решающее стратегическое значение». Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, решение Трампа является «признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности» и не нарушает резолюции Совбеза ООН.