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Британия назвала Голанские высоты оккупированными Израилем

Лондон не намерен менять свою позицию по принадлежности Голанских высот. Об этом говорится в заявлении британского МИДа, сообщает Reuters.

«Великобритания считает Голанские высоты территорией, оккупированной Израилем, — заявили во внешнеполитическом ведомстве. — Аннексия территории силой запрещена международным правом, в том числе Уставом ООН».

«Мы не признали аннексию Израиля в 1981 году и не планируем менять свою позицию», — добавили в МИДе.

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Что изменит решение Трампа признать Голанские высоты израильскими

Накануне президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, отметив, что территория имеет для этой страны «решающее стратегическое значение». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за эти слова.

МИД Сирии счел заявление американского президента высокомерным и безответственным. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также осудил слова Трампа. Евросоюз подчеркнул, что не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля. Кремль посчитал, что намерение Трампа может дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Голанские высоты до 1967 года были частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году парламент страны принял закон, который включил Голаны в состав Израиля. В Совете Безопасности ООН эти действия назвали аннексией.

Теги: Великобритания, Голанские высоты, Израиль
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