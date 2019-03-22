Британия назвала Голанские высоты оккупированными Израилем

Лондон не намерен менять свою позицию по принадлежности Голанских высот. Об этом говорится в заявлении британского МИДа, сообщает Reuters.

«Великобритания считает Голанские высоты территорией, оккупированной Израилем, — заявили во внешнеполитическом ведомстве. — Аннексия территории силой запрещена международным правом, в том числе Уставом ООН».

«Мы не признали аннексию Израиля в 1981 году и не планируем менять свою позицию», — добавили в МИДе.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, отметив, что территория имеет для этой страны «решающее стратегическое значение». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за эти слова.