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Политика ,  
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Помпео не считает одинаковыми ситуации с Голанскими высотами и Крымом

Ситуация с признанием полуострова Крым российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью британскому телеканалу Sky News. Текст интервью опубликован на сайте госдепа США.

«Нет, совсем нет», — сказал М.Помпео, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, то, что президент США сделал с Голанскими высотами — «это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля». По словам Помпео, такая позиция США не является нарушением резолюций СБ ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он отметил, что эта территория имеет «стратегическое значение и важна в плане безопасности» для Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответном заявлении поблагодарил Трампа. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв президента США не способствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а только дестабилизирует ее.​

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Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты в 1967 году после Шестидневной войны. В 1981 году израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», утвердивший суверенитет еврейского государства над Голанами. В том же году Совет Безопасности ООН в резолюции 497 признал аннексию территории незаконной. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

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