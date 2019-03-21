Трамп заявил о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанами

По мнению американского президента, необходимо признать суверенитет Израиля над Голанами, так как эта территория имеет стратегическое значения для этой страны

Израильские солдаты (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Президент США Дональд Трамп считает, что США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — заявил Трамп, отметив, что эта территория имеет «решающее стратегическое значение и важна в плане безопасности» для Израиля и стабильности в регионе .

До 1967 года Голанские высоты являлись частью Сирии. В июне того года в ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, согласно которому Голаны относятся к израильской юрисдикции. Совет Безопасности ООН счел это незаконной аннексией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил Трампу — также через Twitter. «Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп», — написал Нетаньяху.

На Ближнем Востоке сейчас находится госсекретарь США Майк Помпео, он уже посетил Кувейт и прибыл в Израиль. СМИ отмечали, что визит Помпео в эту страну, где 9 апреля состоятся всеобщие выборы, можно рассматривать как поддержку действующего руководства Израиля со стороны Америки.