Эрдоган осудил намерение Трампа признать Голанские высоты израильскими

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил намерение американского лидера Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией, сообщает Anadolu.

Он отметил, что заявление Трампа провоцирует новый виток напряженности на Ближнем Востоке, а также подчеркнул, что исламские страны не допустят «узаконивания оккупации Голанских высот».

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанами. По словам президента США, эта территория имеет «решающее стратегическое значение» и важна для безопасности Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за его слова.

МИД Сирии заявил, что высказывание Вашингтона о возможности признания Голанских высот израильскими является безответственным. В ЕС указали, что не намерены признавать суверенитет Израиля над этими территориями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркнула, что Москва занимает принципиальную позицию по принадлежности Голанских высот и считает любое изменение их статуса нарушением международного права.