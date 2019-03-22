ЕС отказался признать Голанские высоты частью Израиля на фоне слов Трампа

Европейский союз не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля, несмотря на то, что президент Дональд Трамп заявил о необходимости мировой общественности признать суверенитет Израиля над этими территориями. Об этом заявила представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич, передает ТАСС.

​«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля», — сказала она.

По ее словам, Израиль оккупировал территории, включая Голанские высоты, летом 1967 года, поэтому Евросоюз не рассматривает их как часть этой страны.

В свою очередь генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация поддерживает Сирию в споре по Голанским высотам, сообщает The Times of Israel. «Лига арабских государств всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированную территорию», — сказал он.​