Политика , 12:21
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Кремль ответил на слова Трампа о признании Голанских высот израильскими
Ранее американский президент призвал признать Голанские высоты израильской территорией. В Кремле его слова сочли дестабилизирующими ситуацию на всем Ближнем Востоке
Дмитрий Песков
Призыв президента США Дональда Трампа к Израилю с требованием признать Голанские высоты не способствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а только дестабилизирует ее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Подобные призывы могут существенно дестабилизровать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал он.
При этом пресс-секретарь отметил, что пока это просто призывы.
В минувший четверг, 21 марта, американский президент написал в своем Twitter, что «пришло время» согласиться с тем, что Голанскими высотами владеет Израиль.
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