Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими

США ведут себя безответственно и высокомерно, что угрожает миру и стабильности, заявили в МИД Сирии. Так Дамаск отреагировал на твит Трампа о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.

Слова Трампа демонстрируют «слепую приверженность сионистам и безграничную поддержку их агрессивного поведения», считают в Дамаске. Вашингтон ведет себя высокомерно и гегемонично, и это стало основным фактором напряжения на международной арене и представляет угрозу миру и стабильности, добавили в сирийском министерстве.

Заявления президента США не отменят того, что Голанские высоты являются сирийской территорией, а сирийцы настроены любыми доступными способами освободить эту территорию и восстановить над ней контроль, добавил чиновник.

Израиль оккупировал Голанские высоты по итогам шестидневной войны 1967 года. Позднее был принят закон, провозглашавший израильский суверенитет над этой территорией. Однако Совет Безопасности ООН отказался признать высоты израильскими.