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Партия Бойко посоветовала Порошенко «покаяться на коленях» перед народом

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала украинского президента Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны. Об этом говорится в сообщении на сайте политического объединения.

«Все, что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко — проиграть и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — говорится в сообщении.

Как утверждает партия, Порошенко за годы своего президентства не выполнил ни одного предвыборного обещания, «посадил на кредитную капельницу» экономику Украины, «опустошил» пенсионеров.

Политика
Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко является кандидатом в президенты Украины на выборах, которые пройдут 31 марта. Вместе с главой политсовета партии Виктором Медведчуком он 22 марта встретился в Подмосковье с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. В ходе встречи Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.

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Порошенко счел визит Бойко в Россию направленным против Украины. Служба безопасности страны пообещала провести проверку поездки политиков в Россию.

Теги: Петр Порошенко, бедность, Украина
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