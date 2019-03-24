Партия Бойко посоветовала Порошенко «покаяться на коленях» перед народом

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала украинского президента Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны. Об этом говорится в сообщении на сайте политического объединения.

«Все, что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко — проиграть и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — говорится в сообщении.

Как утверждает партия, Порошенко за годы своего президентства не выполнил ни одного предвыборного обещания, «посадил на кредитную капельницу» экономику Украины, «опустошил» пенсионеров.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко является кандидатом в президенты Украины на выборах, которые пройдут 31 марта. Вместе с главой политсовета партии Виктором Медведчуком он 22 марта встретился в Подмосковье с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. В ходе встречи Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.