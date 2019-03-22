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Политика ,  
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СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию
Спецслужбы России пытаются отвлечь внимание от «раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины», считают в украинском ведомстве
Дмитрий Медведев, Юрий Бойко и Виктор Медведчук (слева направо) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.

В СБУ подчеркнули, что Бойко и Медведчук приехали «к одному из лидеров страны-агрессора».

Глава ведомства Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы пытаются отвлечь внимание общественности от коррупционных схем финансирования выборов в интересах кандидата в президенты Украины, «который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль». О ком из 39 кандидатов идет речь, руководитель СБУ не уточнил.

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Кроме того, в СБУ заявили, что не исключают опосредованной связи между визитом Бойко и Медведчука в Россию и терактом, который сотрудники ведомства предотвратили в метрополитене Харькова. В организации теракта Киев обвинил российские спецслужбы.

Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине

Два украинских политика в пятницу, 22 марта, встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В частности, Медведчук сказал, что Украине необходимы прямые поставки российского газа, а Бойко попросил содействия и «поиска общего знаменателя» для восстановления отношений Москвы и Киева в торгово-экономической сфере.

Это первая встреча кандидата в президенты Украины с российскими чиновниками в ходе нынешней избирательной кампании. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин не планирует встречаться с Бойко и Медведчуком.

Автор: Константин Нагаев
Теги: СБУ Украины, Виктор Медведчук, Юрий Бойко
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