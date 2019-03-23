Бойко не увидел нарушения закона в своей поездке в Москву

Бойко не увидел нарушения закона в своей поездке в Москву

Кандидат в президенты Украины, лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что на встрече в Москве он отстаивал интересы Украины и ее граждан. По его словам, при этом никакие законы не были нарушены, сообщается на сайте нардепа в субботу.

«Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и ее граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения», — приводит слова Бойко его пресс-служба.

Юрий Бойко вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком 22 марта встретился​ с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером в подмосковной резиденции «Горки». Участники встречи обсуждали вопрос поставок российского газа на территорию Украины.

Визит украинских политиков в Россию раскритиковал президент Украины Петр Порошенко, заявив, что таким образом они «пытаются на коленях что-то вымолить у Кремля, а Украину хотят посадить на российскую газовую иглу».

По итогам поездки в Москву СБУ пообещала дать правовую оценку визиту украинских политиков. В ведомстве заявили, что так российские спецслужбы пытаются отвлечь внимание от «раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины».