«Газпром» готов провести переговоры на поставку российского газа напрямую на Украину, заявил Миллер. По его расчетам, цена по такому контракту для конечных потребителей может быть «где-то на четверть ниже нынешнего уровня».
Служба безопасности Украины уже пообещала дать оценку визиту Медведчука и Бойко к «одному из лидеров страны-агрессора».
Действующий договор о транзите российского газа через Украину был подписан в 2009 году на 10 лет, его действие истекает в конце 2019 года.
Россия и Украина 21 января в Брюсселе при посредничестве Еврокомиссии обсудили продолжение транзита российского газа в Европу, но пока не достигли согласия по его условиям. Следующие переговоры намечены на май. При этом Киев не покупает российский газ для собственных нужд с ноября 2015 года, вместо этого Украине приходится приобретать его у европейских трейдеров.
«Газпром» поставляет газ на юго-восток Украины (ДНР и ЛНР). За шесть месяцев 2018 года поставки в непризнанные республики составили 2,738 млрд куб. м.
Юрий Бойко был министром топлива и энергетики в нескольких правительствах Украины, и в первой половине 2000-х годов возглавлял «Нафтогаз». Он также был одним из руководителей Партии регионов. После бегства президента Виктора Януковича в Россию остался на Украине и стал сооснователем «Оппозиционного блока», созданного на основе Партии регионов. В эту партия вошла номенклатура времен Януковича и на Украине она считается пророссийской. Ключевыми спонсорами «Оппозиционного блока» являются миллиардеры Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов.
В 2014 году по итогам парламентских выборов Бойко избрался в Раду, а в 2016 году был избран сопредседателем «Оппозиционного блока». Но незадолго до начала кампании по выборам президента Украины в партии произошел раскол. Бойко хотел его объединения с партией Вадима Рабиновича «За жизнь» и выдвижения единого кандидата. Но его инициативу не поддержали лидеры «Оппозиционного блока» Вадим Новинский и Борис Колесников. Они назвали идею объединения личной инициативой Бойко и исключили его из партии. На президентские выборы «Оппозиционный блок» выдвинул вице-премьера Украины времен Януковича Александра Вилкула.
В итоге Бойко пошел на выборы как независимый кандидат при поддержке «Оппозиционной платформы — За жизнь», председателем политсовета которой стал Виктор Медведчук. Кум президента России Владимира Путина считается ключевым посредником между Москвой и Киевом, в частности в вопросе обмена пленными.
Предвыборная программа Бойко наименее агрессивна по отношению к Россию, показало исследование РБК. Он предлагает решать конфликт в Донбассе прямыми переговорами: «Новая власть пойдет на прямые переговоры со всеми сторонами конфликта ради мира и возвращения территорий и населения под юрисдикцию Украины». Он также является сторонником нейтралитета и внеблокового статуса Украины.
Взгляды Бойко готовы поддержать 10,2% избирателей. Он уступает комику Владимиру Зеленскому (24,9%), лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (18,8%) и действующему президенту Петру Порошенко (17,4%), показало исследование украинской социологической службы «Рейтинг», проведенное в середине марта. При моделировании второго тура Порошенко проигрывает и Зеленскому, и Тимошенко, считают социологи.
Москва демонстрирует, что именно Бойко сможет достигнуть выгодных экономических договоренностей с Россией, прокомментировал встречу украинский политолог Владимир Фесенко. По мнению эксперта, неожиданный визит в Москву может добавить Бойко голосов на президентских выборах, но во второй тур он не выйдет.
Встреча с Медведевым маркирует Бойко как пророссийского кандидата, согласен с ним заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Но мобилизация пророссийского электората поможет Бойко улучшить результаты своей партии и на выборах в Раду в октябре и войти в правящую коалицию, выторговав себе, например, пост вице-спикера в новом парламенте, предположил он.
По данным социологов «Рейтинга», Порошенко ориентируется на западные регионы страны, а Тимошенко — на центральные и северные. На юго-востоке страны находится ядерный электорат Бойко, этот же электорат поддерживает и Зеленского. После переговоров в Москве в пользу Бойко может перейти часть электората Зеленского, отметил политолог Вадим Карасев.