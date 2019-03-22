Сможет ли политик побороться с Тимошенко и Порошенко после визита в Москву

Газовый Бойко украинских выборов Сможет ли политик побороться с Тимошенко и Порошенко после визита в Москву

За девять дней до выборов президента Украины кандидат Юрий Бойко провел газовые переговоры в Москве. Политик не претендует на выход во второй тур, но мобилизация пророссийского электората может изменить предвыборный расклад

Народный депутат, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко (в центре) и политик Виктор Медведчук (справа) на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Кандидат на пост президента Украины, народный депутат Рады Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в пятницу, 22 марта, провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в Москву. Встречу транслировали украинские телеканалы «112» и NewsOne, которые связывают с Медведчуком. Визит украинских политиков в Москву​ не анонсировался.

Отношения между Украиной и Россией «находятся в состоянии глубокого кризиса» и особенно актуальным является состояние дел в «сфере экономического взаимодействия», в том числе «газовая составляющая», объяснил Медведев причины встречи. По его словам, пока «никаких сигналов на эту тему» от действующей украинской власти в Кремле не получали, и экономические отношения Москвы с Киевом деградировали.

Бойко отметил важность для Украины возвращения своей продукции на российский рынок, «утраченный за последние пять лет». Он заявил о необходимости заключить прямой контракт на поставку газа из России. Медведчук отметил, что из-за отсутствия такого контракта на Украине возросли тарифы на отопление и газ. После включения «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» в декабре 2019 года украинская труба «будет фактически пустой», считает он.