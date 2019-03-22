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Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Украине нужны прямые поставки газа из России, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По словам Медведчука, надо вернуться к идее создания газотранспортного консорциума с участием «Газпрома»
Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России. Трансляцию со встречи вел телеканал Newsone.

«Сегодня сложилась ситуация абсолютно ненормальная, когда тот же российский газ поставляется на Украину из Европы, через какие-то схемы, которые приводят к тому, что он становится почти на $100 дороже, чем если бы он поставлялся по прямому контракту», — сказал Медведчук.

«Предмет нашей сегодняшней встречи заключается в том, что нам нужны прямые поставки», — добавил он.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко
Теги: поставки газа
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