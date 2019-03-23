Порошенко впервые прокомментировал переговоры Бойко и Медведчука в Москве

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева, уверен Петр Порошенко

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко считает, что визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука в Москву на переговоры с властями и представителями «Газпрома» направлены против Украины. Об этом он заявил на совете регионального развития в Черновицкой области. Трансляция выступления велась в официальном профиле украинского лидера в Facebook.

«Экономику они обсуждают. Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иголку, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас», — сказал он.

В минувшую пятницу, 22 марта, в Москве прошла встреча Бойко и Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. На совещании присутствовал также предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Они обсуждали вопрос о поставках газа, украинские политики также попросили содействия для восстановления отношений двух стран в торгово-экономической сфере. Заранее их визит в Россию не анонсировали.