МИД назвал отключение электричества в Венесуэле диверсией из-за рубежа

Отключение электричества почти во всех штатах Венесуэлы — это диверсия из-за рубежа, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция выступления велась на странице ведомства в Facebook.

По словам Захаровой, массовое отключение электроэнергии — серьезная беда, которая «пришла в страну путем диверсии». «По данным законного правительства страны во главе с президентом Мадуро, а также по информации других заслуживающих доверия источников, электроэнергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа», — заявила она.

Как пояснила представитель МИДа, речь идет о дистанционном воздействии на систему контроля электрораспределительных станций, где было установлено произведенное в Канаде оборудование. По словам Захаровой, «непосредственные организаторы агрессии» хорошо знали все алгоритмы работы и уязвимые места. Также она заявила, что за гибель людей, которые остались без электричества в больницах, ответственны заказчики диверсии. «Надеемся, что эта ответственность рано или поздно обретет форму судебного приговора», — добавила она.

Также Захарова заявила о готовности России рассмотреть возможную просьбу властей Венесуэлы расследовать атаку на систему электроснабжения.