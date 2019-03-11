Последствия блэкаута в Венесуэле. Фоторепортаж

В двухмиллионном Каракасе перестало работать метро, также были проблемы с телефонной связью и интернетом

Позже Министерство информации сообщило , что отключение электричества вызвано кибератакой на автоматическую систему контроля ГЭС

По данным, которые привел Гуаидо, за несколько дней погибли не менее 17 человек, а экономике блэкаут обошелся в $400 млн