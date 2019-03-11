Последствия блэкаута в Венесуэле. Фоторепортаж

8 марта в Венесуэле произошло очередное отключение электричества. Без света осталось абсолютное большинство штатов страны. Президент Николас Мадуро обвинил в этом американский империализм, а спикер парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, пообещал ввести режим чрезвычайного положения. Как страна переживает блэкаут — в фоторепортаже РБК
Масштабное отключение энергии произошло 8 марта. Без света остался 21 из 23 штатов Боливарианской Республики Венесуэла
В двухмиллионном Каракасе перестало работать метро, также были проблемы с телефонной связью и интернетом
Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы назвала причиной произошедшего саботаж на ГЭС «Эль-Гури»
Позже Министерство информации сообщило, что отключение электричества вызвано кибератакой на автоматическую систему контроля ГЭС
По словам депутата национальной ассамблеи Хосе Мануэля Оливареса, из-за периодических перебоев с электроснабжением с ноября прошлого года в стране умерли более 70 человек, находившихся в клиниках