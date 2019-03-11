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ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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Политика ,  
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Последствия блэкаута в Венесуэле. Фоторепортаж

8 марта в Венесуэле произошло очередное отключение электричества. Без света осталось абсолютное большинство штатов страны. Президент Николас Мадуро обвинил в этом американский империализм, а спикер парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, пообещал ввести режим чрезвычайного положения. Как страна переживает блэкаут — в фоторепортаже РБК
Фото: Carlos Jasso / Reuters

Масштабное отключение энергии произошло 8 марта. Без света остался 21 из 23 штатов Боливарианской Республики Венесуэла

Фото: Carlos Jasso / Reuters

В двухмиллионном Каракасе перестало работать метро, также были проблемы с телефонной связью и интернетом

Фото: Eduardo Verdugo / AP

Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы назвала причиной произошедшего саботаж на ГЭС «Эль-Гури»

Матери ждут возле детской палаты интенсивной терапии в одной из клиник Каракаса
(Фото: Ariana Cubillos / AP)

Позже Министерство информации сообщило, что отключение электричества вызвано кибератакой на автоматическую систему контроля ГЭС

Фото: Garcia Rawlins / Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал виновниками блэкаута США. В Госдепе отвергли эти обвинения
 
Фото: Ivan Alvarado / Reuters
По словам Мадуро, к 9 марта удалось восстановить электроснабжение на 70% территории страны. Но позднее он сообщил о новой кибератаке
Фото: Ivan Alvarado / Reuters
Хуан Гуаидо, глава венесуэльского парламента, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, намерен ввести в стране режим ЧП. Для этого он собирается обратиться к национальной ассамблее (парламенту) с соответствующей просьбой
Фото: Carlos Jasso / Reuters
По данным, которые привел Гуаидо, за несколько дней погибли не менее 17 человек, а экономике блэкаут обошелся в $400 млн
Международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе
(Фото: Marco Bello / Reuters)
​Электроснабжение постепенно восстанавливается, в частности в Каракасе работает значительная часть уличного освещения. Тем не менее понедельник в стране объявлен нерабочим днем
Фото: Carlos Jasso / Reuters
Отключение электричества стало крупнейшим в истории Венесуэлы
Фото: Carlos Jasso / Reuters

По словам депутата национальной ассамблеи Хосе Мануэля Оливареса, из-за периодических перебоев с электроснабжением с ноября прошлого года в стране умерли более 70 человек, находившихся в клиниках

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Венесуэла, блэкаут
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